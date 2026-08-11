Compagnia teatrale “Piccolo Teatro Mussomeli” in scena al Parco Urbano “S. Genco” con “L’eredità dello zio canonico”. Tutto pieno applausi e congratulazioni

MUSSOMELI – Un pienone, lo scorso sabato sera, al Parco Urbano “Salvatore Genco” di Mussomeli per la rappresentazione teatrale “L’Eredità dello zio canonico” messa in scena dal Piccolo Teatro Mussomeli, di cui è referente Gero Alessi. Un evento programmato per l’estate mussomelese che ha avuto tanta partecipazione di pubblico. Un pubblico assai numeroso, divertito e soddisfatto che ha apprezzato la bravura, disinvoltura, ed il portamento degli attori in scena che hanno egregiamente interpretato la loro parte. Una compagnia teatrale mussomelese, nata diversi anni fa che si è formata, consolidata e cresciuta professionalmente e numericamente, grazie all’entusiasmo, la passione e l’hobby del teatro, i cui componenti stanno già calcando diversi palcoscenici della Sicilia, ricevendo applausi, ammirazione e simpatia. Circa due ore di spettacolo, sabato sera, 8 agosto 2026, alle prese, appunto con l’”Eredità dello zio canonico”, la cui puntuale rappresentazione ha certificato la bravura e la professionalità dei quindici attori in scena che, oltre ad ottenere applausi, a scena aperta, hanno avuto le congratulazioni dell’Amministrazione comunale Nigrelli e Proloco che stanno curando gli eventi estivi.