Caltanissetta, controlli della Polizia in viale della Regione: uomo positivo all’alcoltest, scatta il sequestro del veicolo e la denuncia

Ieri, nel corso di un posto di controllo in viale della Regione, nel capoluogo, gli agenti della Polizia Stradale hanno eseguito mirati controlli finalizzati alla prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol. Guidare sotto l’effetto dell’alcol, infatti, riduce i riflessi, altera la vista e fa sottovalutare i pericoli, aumentando il rischio di incidenti stradali gravi o mortali. Il conducente di uno dei mezzi fermati, che manifestava chiari ed evidenti sintomi di alterazione psicofisica, sottoposto ai test strumentali, è risultato positivo, facendo registrare un tasso alcolemico pari a 2,52 g/l. Un valore altissimo, superiore di oltre cinque volte il limite massimo consentito dalla normativa vigente (0,5 g/l). I poliziotti hanno ritirato la patente di guida, sequestrato il veicolo ai fini della confisca, deferendo l’uomo all’A.G. per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. E’ bene ricordare che il conducente trovato con un tasso alcolemico di 0,5 g/l va incontro alla sanzione amministrativa con multa da 543€ a 2.170€ e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico è da 0,8 a 1,5 g/l si commette un reato sanzionato con l’ammenda da 1.500€ a 6.000€, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Oltre 1,5 g/l l’ammenda è da 1.500€ a 6.000€, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca obbligatoria del veicolo.