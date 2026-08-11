Due maestre d’asilo arrestate per maltrattamenti, altre 2 denunciate a Monza: lasciavano i bimbi incustoditi e senza cibo

(Adnkronos) – Due maestre d'asilo – la titolare e un'educatrice – rispettivamente di 42 e 24 anni sono state arrestate (domiciliari) per i reati di maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione. Altre due educatrici, di 32 e 49 anni, sono state denunciate. A eseguire la misura cautelare è stata la squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza su richiesta della locale Procura. Le indagini, iniziate lo scorso mese di aprile, "hanno permesso di documentare abituali carenze nell’accudimento, inadeguata somministrazione di cibo e bevande e, in taluni casi, il ricorso a punizioni degradanti e a metodi educativi denigratori e coercitivi nei confronti di bambini di età compresa tra pochi mesi e 3 anni" che frequentavano l'asilo nido nella provincia brianzola. Dagli accertamenti è emerso che la 24enne esercitava dallo scorso gennaio la professione di educatrice di scuola per l’infanzia senza aver conseguito i titoli abilitativi previsti dalla legge. Analoga contestazione, aggravata dal ruolo ricoperto, è stata rivolta alla titolare, che per 7 sette mesi si è avvalsa della prestazione professionale della dipendente priva dei requisiti normativi. Alla giovane finita agli arresti domiciliari sono stati contestati anche "inopportuni approcci e contatti con taluni bambini che palesavano un evidente stato di disagio", si spiega nella nota della Questura. Le indagate sono state rintracciate nelle province di Monza, di Bergamo e di Parma. Nei loro confronti sono state eseguite perquisizioni, attività che è stata estesa anche all'interno dell’asilo "alla ricerca di ulteriori elementi utili alle indagini".

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