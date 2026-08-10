Bompensiere. Il Comune ammesso a finanziamento di quasi 150 mila euro per interventi alle strade comunali

BOMPENSIERE. Il Comune di Bompensiere è stato ammesso al finanziamento del Fondo Investimenti Stradali nei Piccoli Comuni, grazie allo scorrimento della graduatoria nazionale 2025 disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il decreto assegna ai Comuni beneficiari le risorse per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali.

Per quanto riguarda gli interventi, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di: Via Machiavelli, Via Pascoli, Via Carducci e Contrada Curma. L’importo finanziato è stato di 149.926,20 euro corrispondente all’intero importo del progetto approvato dal Comune.

Il sindaco Salvatore Virciglio ha così commentato l’evento: “Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio comunale. Continuiamo a lavorare per intercettare risorse esterne, migliorare la sicurezza della viabilità e offrire servizi sempre più efficienti alla nostra comunità”.