Sutera. Nuovo assessore in Giunta: nominata l’avv. Simona Grizzanti dopo le dimissioni di Impero Vittorio Grasso

SUTERA. Il Sindaco Carmelo Salamone, a seguito delle dimissioni per motivi personali dell’assessore Impero Vittorio Grasso, ha conferito l’incarico di Assessore comunale all’Avv. Simona Grizzanti.

Le sono state attribuite le deleghe a Pubblica Istruzione, Igiene Urbana, Politiche Agricole e Produttive, Informatizzazione e Innovazione della Pubblica Amministrazione e Bilancio.

Il sindaco ha augurato all’Avv. Simona Grizzanti buon lavoro, con la certezza che saprà svolgere il proprio incarico con competenza, responsabilità e spirito di servizio, contribuendo con il proprio impegno al perseguimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale e al bene della comunità di Sutera.