Sutera, incendio del 20, 21 e 22 luglio 2026: Il Comune chiede alla Regione Siciliana la dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza.

SUTERA – La Giunta Comunale di Sutera, con delibera approvata il 7 agosto 2026, ha formalmente richiesto alla Regione Siciliana la dichiarazione dello stato di calamità naturale e di emergenza, a seguito del vasto incendio che nei giorni 20, 21 e 22 luglio ha devastato gran parte del territorio comunale. Secondo la ricognizione effettuata, l’incendio ha interessato circa l’80% del territorio, colpendo il patrimonio boschivo e la macchia mediterranea, pascoli e strutture rurali, attività agricole e produttive, immobili e infrastrutture, e mettendo in pericolo anche aree di rilevante valore paesaggistico, ambientale e culturale. La perdita della vegetazione nelle aree collinari e montane determina, inoltre, un significativo aumento del rischio idrogeologico, rendendo necessari interventi di messa in sicurezza. Con la deliberazione, l’Amministrazione comunale ha pertanto richiesto alla Regione contributi, indennizzi e finanziamenti straordinari a favore delle aziende agricole e zootecniche e dei cittadini proprietari di immobili danneggiati, nonché risorse per il ripristino delle aree boschive, la messa in sicurezza idrogeologica, il recupero delle infrastrutture e il sostegno alle attività economiche colpite. Gli uffici comunali competenti continueranno a raccogliere le segnalazioni dei danni provenienti da soggetti pubblici e privati. L’atto sarà trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile e agli Assessorati regionali competenti, oltre che ai parlamentari regionali e nazionali eletti nel territorio, affinché venga sostenuta ogni iniziativa utile all’ottenimento delle misure richieste. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’iter della richiesta, affinché al territorio di Sutera e a tutti coloro che hanno subito danni possano essere riconosciuti gli interventi e le risorse necessarie alla ripresa e alla messa in sicurezza.