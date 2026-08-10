Montedoro. Approvata in Consiglio l’adesione del Comune alla “Rottamazione – quinquies”

MONTEDORO. Il Consiglio Comunale di Montedoro, con la delibera n. 21 del 29 luglio 2026, ha approvato l’adesione dell’Ente alla cosiddetta “Rottamazione-quinquies”. Si tratta di una misura pensata per agevolare i cittadini, offrendo loro l’opportunità di mettersi in regola con i pagamenti pregressi beneficiando di importanti sconti sugli oneri accessori.

In cosa consiste l’agevolazione? Aderendo a questa procedura, i cittadini avranno la possibilità di estinguere il proprio debito versando unicamente la quota capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Saranno quindi completamente azzerati:

Le sanzioni.

Gli interessi e gli interessi di mora.

L’aggio spettante all’Agente della riscossione.

Attenzione alle multe stradali: per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le violazioni del Codice della Strada, l’agevolazione si applica esclusivamente agli interessi e all’aggio, ma non alla sanzione originaria.

Quali debiti rientrano nella rottamazione? La misura si applica a tutti i debiti tributari e patrimoniali risultanti dai carichi che il Comune ha affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Possono rientrare anche i carichi che erano già stati inseriti in precedenti rottamazioni poi decadute per mancato o ritardato pagamento. Sono invece esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Scadenze e come presentare la domanda L’intera procedura sarà gestita esclusivamente in via telematica dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). Di seguito le tempistiche previste dalla normativa statale:

Entro il 15 ottobre 2026: l’ADER pubblicherà sul proprio sito internet istituzionale le modalità telematiche esatte per presentare la domanda e renderà disponibili ai cittadini, nella loro area riservata, i dati necessari per individuare i debiti “rottamabili”.

Dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026: è la finestra temporale entro cui i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione di adesione. Entro il 28 febbraio 2027: l’Agenzia comunicherà ai cittadini che hanno fatto richiesta l’importo totale da pagare e il piano delle rate. Pagamento: sarà possibile pagare in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure richiedere una rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali.