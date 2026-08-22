Esplode bombola di Gpl a Carovigno nel Brindisino, ustionato un anziano

(Adnkronos) – Un anziano è rimasto ustionato oggi, sabato 22 agosto, mentre sostituiva una bombola di Gpl per la caldaia in un'abitazione di Carovigno nel Brindisino per una fuoriuscita di gas, seguita da una fiammata. L'uomo è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Perrino. Intossicata anche la moglie, che è stata portata in ospedale con quattro tra nipoti e pronipoti. I piccoli sono ricoverati in Pediatria, le loro condizioni sono monitorate costantemente. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Nessun danno strutturale all'edificio, tranne a una portafinestra.

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