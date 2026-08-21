Eccellenza. Nuovo colpo della Sancataldese: preso dalla Parmonval l’esterno Josè Torres

In attesa dei primi appuntamenti ufficiali che segneranno l’avvio della nuova stagione, la Sancataldese ha piazzato un altro colpo. Si tratta di José Torres. Esterno destro classe 2004, Torres porta con sé forza, freschezza e un’ottima conoscenza del campionato di Eccellenza, dove si è messo in gran luce nelle ultime stagioni con la maglia della Parmonval, dimostrando vizio del gol anche in fase offensiva.

Un profilo giovane ma già strutturato e pronto a mettersi a disposizione di mister Davide Boncore che sta lavorando alla definizione di un assetto tecnico tattico che consenta alla Sancataldese di avere un ruolo di primo piano nel prossimo torneo di Eccellenza.