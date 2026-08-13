“Distruggeremmo tutti i missili balistici russi”, nuovo appello di Zelensky agli Usa per i Patriot

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Nuovo appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per i Patriot. L'Ucraina possiede solo un decimo dei missili intercettori di cui ha urgente bisogno dagli Stati Uniti per fermare l'ondata di attacchi missilistici balistici russi, ha dichiarato in un'intervista alla Cnn, aggiungendo che le sue giornate sono trascorse in telefonate e in negoziati poco trasparenti con gli alleati per ottenerne altri. Nelle ultime settimane gli attacchi balistici russi sono aumentati rapidamente, colpendo in modo particolarmente duro la capitale Kiev, anche grazie alle scorte quasi nulle di missili intercettori Patriot dell'Ucraina. Zelensky ha affermato che un decimo dell'attuale arsenale statunitense sarebbe sufficiente a fermare tutti gli attacchi missilistici balistici russi, ma il cinque per cento basterebbe a far superare all'Ucraina l'inverno. "Quest'anno abbiamo due volte e mezzo meno intercettori rispetto al 2025", ha affermato. "La Russia ha il doppio dei missili balistici al mese rispetto a prima". Luglio è stato il mese più letale per i civili ucraini dall'aprile 2022, secondo le Nazioni Unite. "Ogni notte ci sono attacchi, e quattro o cinque volte al mese subiamo attacchi massicci… notti terribili. Persone davvero eroiche e resilienti. Ma sono stanche". Ha aggiunto che se gli Stati Uniti "ci vendessero il 5%, supereremmo l'inverno e salveremmo vite umane. Se riuscissero a venderci il 10%, distruggeremmo tutti i missili balistici russi".

Un "massiccio" attacco con droni e missili ucraini contro il porto russo di Novorossiysk ha danneggiato due importanti terminali per l'esportazione di cereali e colpito l'ultima grande base navale russa sul Mar Nero. Lo riporta la Bbc, secondo cui 3 persone, tra cui un bambino di otto anni, sono state uccise e altre 24 ferite nell'attacco avvenuto durante la notte, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev ha lanciato razzi, aerei e droni navali in un'"operazione unica" per colpire la base russa, pur non menzionando i terminal per il grano che sarebbero stati colpiti. Le forze armate ucraine hanno successivamente dichiarato che quattro navi da guerra russe, tra cui due fregate, sono state colpite. La Russia non ha commentato la vicenda. "La flotta di occupazione e tutte le infrastrutture che la supportano non saranno al sicuro finché continuerà l'aggressione russa", ha dichiarato Zelensky in un post sui social media.

Gran parte della flotta russa del Mar Nero è ormeggiata a Novorossiysk, uno dei porti più grandi della Russia, dopo essere stata costretta ad abbandonare la sua precedente base di Sebastopoli, nella penisola di Crimea occupata dalla Russia, troppo esposta agli attacchi ucraini. L'attacco fa seguito a un'intensificazione degli scambi di colpi nel Mar Nero quest'estate, dopo un periodo di relativa calma.

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