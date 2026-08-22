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Cobolli battuto in semifinale a Cincinnati, Fils in finale – Rivivi il match

AdnKronos

Cobolli battuto in semifinale a Cincinnati, Fils in finale – Rivivi il match

Sab, 22/08/2026 - 18:48

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(Adnkronos) – Flavio Cobolli sconfitto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 7, oggi sabato 22 agosto viene battuto dal francese Arthur Fils, testa di serie numero 21, che si impone per 6-3, 6-4 in 1h07'. Cobolli si consola salendo al sesto posto del ranking, miglior risultato della carriera.  Nella seconda semifinale, derby statunitense tra Frances Tiafoe, testa di serie numero 17, e Brandon Nakashima, numero 27 del main draw. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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