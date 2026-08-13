Salute

Cina, +930 mln di tonnellate scambiate sul mercato delle emissioni di carbonio

Redazione

Cina, +930 mln di tonnellate scambiate sul mercato delle emissioni di carbonio

Gio, 13/08/2026 - 23:01

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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il volume complessivo degli scambi sul mercato nazionale cinese dei diritti di emissione di carbonio ha superato i 930 milioni di tonnellate alla fine di luglio. Lo ha dichiarato oggi Huang Runqiu, ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente.

Il mercato ha aiutato le industrie a ridurre le emissioni di carbonio a costi inferiori e ha contribuito in modo significativo alla transizione verde e a basse emissioni di carbonio, ha dichiarato Huang durante una conferenza stampa.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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