Caltanissetta, Italia Viva-Casa Riformista: “Serve una rendicontazione pubblica puntuale sull’utilizzo delle risorse del Pnrr”

Italia Viva-Casa Riformista Caltanissetta attraverso una nota interviene in merito al tema dei progetti Pnrr allo stato di attuazione. Di seguito la nota integrale.

Italia Viva-Casa Riformista di Caltanissetta ritiene doveroso aprire un confronto pubblico sullo stato di attuazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in città. Il 30 giugno ha rappresentato una scadenza cruciale per numerosi interventi finanziati con risorse del Pnrr. Alla luce delle informazioni che stanno emergendo a livello nazionale, è necessario che anche l’amministrazione comunale di Caltanissetta riferisca con la massima trasparenza ai cittadini sullo stato di avanzamento dei progetti, sulle somme effettivamente impegnate e su quelle eventualmente non utilizzate. Non si tratta di alimentare polemiche, ma di esercitare quel dovere di controllo che ogni forza politica responsabile deve svolgere nell’interesse della comunità. Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di rendere pubblici alcuni elementi fondamentali:

– quale sia l’elenco completo dei progetti Pnrr finanziati nel territorio comunale e il relativo stato di avanzamento

– quali interventi siano stati completati entro le scadenze previste e quali, invece, risultano ancora in ritardo

– quale sia l’ammontare delle risorse già spese, di quelle ancora da utilizzare e di quelle che potrebbero non essere più finanziabili attraverso il Pnrr

– con quali risorse alternative l’amministrazione intenda eventualmente completare le opere che dovessero uscire dal perimetro del Piano

– quali iniziative amministrative e politiche sono state adottate per evitare il rischio di perdere finanziamenti destinati alla città.

I cittadini hanno il diritto di sapere se opere attese da anni potranno essere completate e, soprattutto, come si intenda garantire la realizzazione degli interventi qualora una parte delle risorse europee non fosse più utilizzabile. La trasparenza rappresenta il primo atto di rispetto verso la comunità. Per questo auspichiamo che il sindaco e la giunta riferiscano tempestivamente, anche attraverso una seduta aperta del consiglio comunale o una dettagliata relazione pubblica, affinché ogni dubbio venga chiarito con dati ufficiali e verificabili. Il futuro di Caltanissetta non può essere affidato a indiscrezioni o ricostruzioni parziali. Serve chiarezza, serve responsabilità, serve una rendicontazione pubblica puntuale sull’utilizzo delle risorse del Pnrr. Italia Viva-Casa Riformista Caltanissetta chiede risposte concrete, perché ogni euro destinato allo sviluppo della città rappresenta un’opportunità che non può essere dispersa.

Italia Viva-Casa Riformista Caltanissetta