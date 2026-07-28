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Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia

AdnKronos

Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia

Mar, 28/07/2026 - 11:29

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(Adnkronos) –
Zinedine Zidane è il nuovo ct della Francia. Il 54enne succede a Didier Deschamps, che si è dimesso dopo il quarto posto della Francia ai Mondiali del 2026.   La notizia, che era nell'aria da tempo, è ora ufficiale. Zidane, che alla guida del Real Madrid ha conquistato 11 trofei tra cui tre Champions League, dovrebbe aver firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di guidare la Francia nei prossimi Europei del 2028 e ai Mondiali del 2030.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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