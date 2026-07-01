Wimbledon, lo scherzo di Djokovic e la raccattapalle trema

(Adnkronos) – Novak Djokovic si prende gioco bonariamente di una raccattapalle a Wimbledon. Nel match del secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, ultimo incontro della giornata sul Campo Centrale, il fuoriclasse serbo chiede l'aiuto di una ballgirl per rimuovere un'etichetta fastidiosa dall'interno della manica della maglietta. La ragazza si mette all'opera con un paio di forbici e esegue. Djokovic, all'improvviso, scatta: sembra che la raccattapalle, per errore, abbia ferito il tennista con l''arnese'. La giovane salta indietro con un'espressione preoccupata per il danno procurato al fuoriclasse. E' solo uno scherzo: grasse risate di Djokovic, la ballgirl può tornare a respirare.

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