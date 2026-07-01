Riesi, la dirigente Concetta Sarto in pensione dopo una lunga carriera al servizio del Comune

Dal 01 luglio 2026 la dirigente dell’Area Finanziaria del Comune di Riesi, Rag. Concetta Sarto, conclude il proprio servizio presso l’Ente, raggiungendo il meritato traguardo della pensione al termine di una lunga e qualificata carriera al servizio della pubblica amministrazione e della comunità riesina.

L’Amministrazione Comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Rag. Concetta Sarto per la professionalità, la competenza, il senso del dovere e la dedizione dimostrati nel corso degli anni, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento per l’Ente e per i colleghi con i quali ha condiviso il proprio percorso professionale. Nel corso della sua lunga carriera al servizio del Comune di Riesi si è distinta per il costante impegno e il contributo assicurato al funzionamento della macchina amministrativa e alla gestione dell’attività finanziaria comunale, affrontando con responsabilità anche le fasi più complesse della vita dell’Ente.

In particolare, durante l’attuale Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Salvatore Sardella, la Rag. Concetta Sarto ha fornito un contributo determinante nel percorso di riordino amministrativo e finanziario dell’Ente, curando la predisposizione degli atti contabili che hanno consentito l’approvazione di un significativo numero di strumenti finanziari, ben tredici e di annualità anche pregresse, e accompagnando il Comune in un’importante fase di risanamento. Tra i fattori più rilevanti si annoverano il contributo alla predisposizione degli atti che hanno portato alla fuoriuscita dell’Ente dalla condizione di dissesto finanziario e, da ultimo, l’approvazione del Bilancio di previsione entro i termini ordinari previsti dalla legge, un traguardo che il Comune di Riesi non raggiungeva da molti anni. Risultati che hanno consentito al Comune di ristabilire una piena regolarità nella programmazione finanziaria dell’Ente e di recuperare importanti risorse economiche, contribuendo al rafforzamento delle casse comunali e alla possibilità di programmare nuovi interventi e servizi per la collettività.

«A nome dell’intera Amministrazione Comunale desidero rivolgere il più sincero ringraziamento alla Ragioniera Concetta Sarto per l’importante servizio reso alla nostra comunità – dichiara il sindaco Salvatore Sardella – La sua competenza e il suo impegno hanno contribuito in modo determinante al risanamento amministrativo e finanziario del Comune. Le auguro di vivere questa nuova fase della vita con serenità, salute e tante soddisfazioni personali, consapevole di lasciare un segno importante nella storia amministrativa del nostro Ente».

Anche l’assessore al Bilancio Giuseppe Baglio ha voluto esprimere la propria gratitudine: «Con la Ragioniera Sarto abbiamo condiviso un percorso amministrativo intenso e ricco di sfide. Ho potuto apprezzarne quotidianamente la professionalità, il rigore e la disponibilità, qualità che hanno permesso di raggiungere risultati significativi per il Comune di Riesi. A lei va la mia personale gratitudine e quella dell’intera Amministrazione, con l’augurio che possa godersi pienamente il meritato pensionamento insieme ai propri affetti».

Un ringraziamento è stato espresso anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Dario La Rosa, a nome dell’intero Consiglio «La Rag. Concetta Sarto ha svolto il proprio incarico con grande senso delle istituzioni, competenza e spirito di collaborazione, rappresentando un punto di riferimento per l’attività amministrativa dell’Ente. A nome del Consiglio Comunale desidero rivolgerle i più sinceri auguri per questo importante traguardo e per questa nuova fase della sua vita, ringraziandola per il prezioso contributo professionale e umano offerto in tutti questi anni».

Con il pensionamento della Rag. Concetta Sarto si conclude un lungo percorso professionale al servizio del Comune di Riesi e della sua comunità. L’Amministrazione Comunale e il Consiglio Comunale le rivolgono un affettuoso augurio per questa nuova fase della vita, esprimendo riconoscenza per il lavoro svolto con competenza, dedizione e senso delle istituzioni nel corso di quasi quarant’anni di servizio.