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Migranti: a Lampedusa 54 soccorsi dalla Guardia costiera

Redazione

Migranti: a Lampedusa 54 soccorsi dalla Guardia costiera

Mer, 01/07/2026 - 18:06

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Cinquantaquattro migranti, tra cui 5 donne, sono stati sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso della motovedetta Cp 324 della guardia costiera. Egiziani e somali hanno riferito di essere partiti ieri pomeriggio da Abu Kammash, in Libia, a bordo di un barcone di 9 metri. Quasi tutti hanno indicato Germania e Paesi Bassi come destinazione, mentre solo pochi hanno detto di voler restare in Italia. Il gruppo e’ stato trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 236 ospit

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