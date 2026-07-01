Migranti: a Lampedusa 54 soccorsi dalla Guardia costiera

Cinquantaquattro migranti, tra cui 5 donne, sono stati sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso della motovedetta Cp 324 della guardia costiera. Egiziani e somali hanno riferito di essere partiti ieri pomeriggio da Abu Kammash, in Libia, a bordo di un barcone di 9 metri. Quasi tutti hanno indicato Germania e Paesi Bassi come destinazione, mentre solo pochi hanno detto di voler restare in Italia. Il gruppo e’ stato trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 236 ospit
di Redazione 3 Mer, 01/07/2026 - 12:41