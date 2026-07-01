Migranti: a Lampedusa 54 soccorsi dalla Guardia costiera

Cinquantaquattro migranti, tra cui 5 donne, sono stati sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso della motovedetta Cp 324 della guardia costiera. Egiziani e somali hanno riferito di essere partiti ieri pomeriggio da Abu Kammash, in Libia, a bordo di un barcone di 9 metri. Quasi tutti hanno indicato Germania e Paesi Bassi come destinazione, mentre solo pochi hanno detto di voler restare in Italia. Il gruppo e’ stato trasferito all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 236 ospit