Salute

Wimbledon, Cobolli-Navone 1-6, 7-6, 6-3 – Diretta

AdnKronos

Wimbledon, Cobolli-Navone 1-6, 7-6, 6-3 – Diretta

Mer, 01/07/2026 - 12:37

Condividi su:

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il tennista azzurro affronta l'argentino Mariano Navone – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Londra per completare la partita sospesa e rinviata ieri sera per oscurità. Si ripartirà quindi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3 per Cobolli, reduce dalla finale del Roland Garros persa contro Alexander Zverev.  Alle 14.30 invece in campo Jannik Sinner. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta