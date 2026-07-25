Villalba. Convocato per il 28 luglio il Consiglio comunale

VILLALBA. Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica di inizio, per il giorno MARTEDI’ 28 LUGLIO 2026 alle ore 18:30, nell’aula consiliare per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
Nomina scrutatori;
Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2026;
Canone unico patrimoniale, riconferma tariffe per l’anno 2026;
Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2026;
Nomina dei componenti della commissione partecipativa prevista dal regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini.
La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno in numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione. E’ possibile seguire la diretta streaming della seduta collegandosi alla piattaforma dedicata: https://villalba.consiglicloud.it/home.