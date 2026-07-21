Tour de France, oggi tappa 16: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – Il Tour de France 2026 torna protagonista con la sedicesima tappa. Oggi, martedì 21 luglio, la Grande Boucle riprende la sua corsa – in diretta tv e streaming, in chiaro – con una cronometro individuale di 26,1 km che partirà da Évian-les-Bains e arriverà a Thonon-les-Bains. In maglia gialla sempre il grande favorito alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogacar. Il Tour de France 2026, dopo la seconda e ultima giornata di riposo, riparte con una cronometro individuale di 26,1 km che porterà i corridorida Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains. A rendere duro il tracciato ci penserà una salita di seconda categoria posizionata poco prima di metà percorso. Grande favorito il belga Remco Evenepoel grande specialista delle corse contro il tempo che proverà a battere Pogacar. Per l'Italia punta a recitare un ruolo da protagonista Filippo Ganna. La partenza del primo corridore è prevista per le ore 13, mentre l'arrivo della maglia gialla ci sarà incontro alle 17.50. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.

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