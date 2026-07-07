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Tennis: Wimbledon,per Sinner terza semifinale agli Championships

Redazione

Tennis: Wimbledon,per Sinner terza semifinale agli Championships

Mar, 07/07/2026 - 19:10

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Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon 2026. Il numero uno del mondo, campione in carica, doma un ottimo Jan-Lennard Struff e conquista la terza semifinale agli Championships in carriera, dopo quelle del 2023 e del 2025. 7-5 7-6 (4) 6-3, in due ore e 34 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne di San Candido, che centra la sua decima semifinale Slam, agganciando John Newcombe, Arthur Ashe e Carlos Alcaraz.

Nel secondo set l’azzurro ha puro annullato un set point a favore dell’avversario tedesco. Successo numero 98 nei Major per Sinner , che si giochera’ un posto in finale con il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 3, e Novak Djokovic, settima forza del tabellone ed eliminato in semifinale nel 2025 proprio da Sinner

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