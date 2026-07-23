Serie D. Al Gela già 500 abbonati; promozioni fino al 31 luglio. Riconfermato Sebastiano Aperi

In vista del prossimo campionato di serie D, in casa Gela è proprio il caso di dire che cresce la passione e la partecipazione del tifo al progetto bianco blu. Una passione che cresce nel numero di abbonamenti. In queste ultime ore la società si sta avvicinando a quota 500 abbonati. Un traguardo importante che racconta la voglia della città di Gela di vivere il calcio e di stare al fianco della propria squadra. La società ricorda che sono gli ultimi giorni di promozion.

Ci si può abbonare entro il 31 luglio per approfittare delle tariffe promozionali, con un risparmio fino a 90€. E’ possibile acquistare l’abbonamento effettuando il pagamento tramite bonifico in autonomia oppure recandosi presso uno dei punti vendita abilitati, dove sarà possibile predisporre il bonifico pagando con carta o contanti.

I punti vendita abilitati sono:

Tabaccheria Pepi – Via Palazzi, 176

Tabaccheria Passaniti – Via Palazzi, 88

Uffici Melfa’s – MEIC Services – SS115 Km 267

Harry’s Bar – Via Gen. Cascino, 355

Le tariffe promozionali, valide fino al 31 luglio, prevedono: Tribuna Centrale Intero: 175€, Nucleo familiare: 2° membro 150€ – 3° membro 100€, Ragazzi 13-16 anni: 90€, Under 13: gratuito (25€ con posto assegnato)

Curva: Intero: 90€, Nucleo familiare: 2° membro 70€ – 3° membro 50€; Ragazzi 13-16 anni: 45€, Under 13: gratuito.

In Tribuna i posti vengono assegnati in base all’ordine di ricezione dei bonifici, partendo dalle sedute più alte della zona centrale. L’iban è IT45N0503683330CC4160831507 – intestatario ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASD GELA, casuale dell’abbonamento singolo: ABBONAMENTO GELA CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2026/27 – SETTORE (Tribuna o Curva) – Nome e Cognome – Numero di telefono.

Causale Nucleo Familiare: ABBONAMENTO GELA CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2026/27 – SETTORE (Tribuna o Curva) – Nome e Cognome di tutti gli abbonati – Numero di telefono. Il numero di telefono è indispensabile per essere contattati alla consegna della tessera.

Nel frattempo la società s’è mossa riconfermando Sebastiano Aperi. Lo scorso anno l’attaccante ha realizzato 6 reti che ne hanno fatto il miglior marcatore della squadra. Per lui parla un percorso calcistico importante con oltre 400 presenze e più di 100 gol tra serie C e D. Insomma, un giocatore sul quale il Gela intende fare affidamento per la nuova stagione sportiva.