Seconda Categoria. L’Atletico Nissa ha riaffidato la difesa della sua porta al giovane ma talentuoso Riccardo Genovese

L’Atletico Nissa si sta muovendo con decisione sul mercato estivo tra riconferme e nuovi colpi. La società del presidente Salvatore Messina punta a fare bene e a centrare la promozione in Prima categoria.

Per fare questo, in porta ha deciso di affidarsi a Riccardo Genovese. Classe 2005, nonostante la giovane età Riccardo ha già costruito un percorso importante: cresciuto per diverse stagioni nel settore giovanile della Sancataldese, ha già vestito i colori dell’Atletico Nissa da giovanissimo, per poi proseguire la propria crescita con Nissa FC e nuovamente Sancataldese, prima del ritorno nella nostra squadra nella stagione 2025/2026. Tra i pali si è guadagnato il soprannome di Uomo Ragno.

Riflessi, agilità e parate che sembrano impossibili: Riccardo ha dimostrato di avere grandi qualità e, soprattutto, enormi margini di crescita. Un portiere giovane sul quale la società crede fortemente e che rappresenta una certezza importante per il presente e per il futuro dell’Atletico Nissa.