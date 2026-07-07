San Cataldo. Torna il Grest per i più grandi con 4 serate di giochi e divertimento in diversi punti della Città

SAN CATALDO. Quest’anno grazie a ITACA torna il Grest per i più grandi, quattro serate di giochi e divertimento in diversi punti della città. L’evento si colloca nell’ambito del Summer Games.

Per chi ha nostalgia di giochi antichi, per chi vuole sfidarsi in attività che ci hanno appassionato da piccoli, per chi vuole passare delle sere d’estate in compagnia. Tante le attività a sostegno dell’evento, ma anche ragazze e ai ragazzi che faranno da animatori, oltre a chi decide di non rassegnarsi e si spende per la Città.

Il Summer Games si svolgerà nelle giornate del 27, 28, 29 e 31 luglio. Le iscrizioni scadono domenica 12 luglio, basta compilare il form cliccando all link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfJBiDbIZc…/viewform…