San Cataldo. Sottoscritti i contratti finanziati dal Ministero del Lavoro per migliorare l’efficienza dell’Ambito territoriale sociale

SAN CATALDO. Il Comune di San Cataldo rafforza l’organico del settore sociale con l’ingresso di quattro nuove risorse, che hanno formalizzato ieri il loro rapporto di lavoro. L’assunzione, prevista per una durata di 36 mesi, punta a incrementare concretamente la capacità operativa dell’Ente e a garantire una risposta più rapida ed efficace alle esigenze della comunità.

Nello specifico, l’equipe tecnica viene integrata dall’arrivo di Flavia Pia Aiello (Funzionario Amministrativo), Massimo Alessi (Funzionario Contabile), Federica Lacagnina (Psicologo) e Alessia Lombardo (Educatore Socio Pedagogico).

L’operazione si è resa possibile grazie a procedure concorsuali gestite direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha interamente finanziato l’intervento. Tale iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), volto a dotare i territori di strumenti professionali più solidi. In questo contesto, l’ufficio del personale comunale ha coordinato la fase finale dell’iter, curando la verifica dei requisiti precedentemente dichiarati dai nuovi assunti al Ministero e predisponendo i contratti individuali di lavoro.

A sottolineare il valore di questo incremento di personale è l’intervento del sindaco Gioacchino Comparato: “Continua l’attenzione di questa amministrazione verso le nuove assunzioni. Negli ultimi anni più di venti persone hanno trovato lavoro rafforzando la macchina comunale. Nei prossimi mesi ancora altre assunzioni. Questo nella convinzione che soltanto rinforzando tutti i settori del nostro Comune saremo capaci di aumentare l’efficienza della nostra azione amministrativa. All’ufficio personale va il mio ringraziamento per il lavoro svolto. I nuovi arrivati andranno a rafforzare l’azione amministrativa del settore delle Politiche sociali, per portare ancora più strumenti a disposizione dei nostri concittadini in difficoltà. Un plauso anche a questo settore che continua a sfruttare tutte le risorse possibili per dare risposte al territorio”.

Alla cerimonia di sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro erano presenti il Segretario Generale Laura Eleonora Lo Iacono e il responsabile Resp. 2°Settore Risorse Umane Affari Legali e Transizione Digitale del Comune.