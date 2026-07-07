San Cataldo. Il 9 luglio ad Agrigento Croce Alù presenta il nuovo romanzo “La Ciocca Ribelle”

SAN CATALDO. Giovedì 9 luglio alle ore 18,30 ad Agrigento presso il giardino di Villa Rosalia (già casa Portulano), in via Panoramica dei Templi, 2 , con il patrocinio del comune di Agrigento, la Casa Editrice “PRIMA VERA EDIZIONI” in collaborazione con L’Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia e con l’Associazione ANDE “Associazione Nazionale Donne Elettrici” di Agrigento, presentano il romanzo “La Ciocca Ribelle” di Croce Alù.

Il pregevole romanzo si aggiunge ad altre pubblicazioni di Croce Alù presentate presso il Salone del libro di Torino nel Maggio del 2024, che ci fanno apprezzare l’abile e piacevole espressione letteraria dell’autrice, in versi e narrazione.

La location ospitante, offrirà l’occasione per richiamare Luigi Pirandello che soggiornò in quella casa e vi fece abitare letterariamente Don Ippolito Laurentano nel romanzo “I vecchi e i giovani” definendola “splendida Kolimbetra”.

Nel giardino di Casa Rosalia il premio Nobel agrigentino ha scritto alcune delle sue opere più significative. In quella casa “abitò” letterariamente Don Ippolito Laurentano nel romanzo “I vecchi e i giovani” definendola “splendida Kolimbetra”. Un luogo suggestivo, per ospitare la presentazione di un romanzo contemporaneo di formazione, che sta riscuotendo grande apprezzamento da parte della critica e gradimento del pubblico dei lettori.

Croce Alù, è stata docente di Letteratura italiana presso il Liceo Artistico “F. Juvara” di San Cataldo, ha pubblicato diverse raccolte poetiche e narrative, presentate con successo al Salone Internazionale del Libro di Torino nel maggio del 2024. “La ciocca ribelle” costruisce una fitta trama di relazioni intorno alla figura della protagonista che introducono nuovi elementi di trasformazione nella costruzione della identità dei personaggi, disegnando con maestria e capacità di introspezione i molteplici aspetti delle personalità umane.

Alla presentazione del 9 luglio parteciperanno il Sindaco di Agrigento Michele Sodano, il Provveditore agli Studi di Agrigento Salvatore Alberto Petix, dirigenti scolastici della Provincia, Autorità civili ed ecclesiali. Modera Antonella Zammuto, intervento del presidente della Prima Vera edizioni Gaetano Alù, dialoga con l’autrice Carola Depaoli. Letture a cura di Patrizia Nicastro.

Una bambina e la sua gatta. Due vite insieme. Lei non parla. Ma la gatta non le farà dimenticare la sua voce. La bambina cresce con il desiderio di raccontare la sua storia, inserita all’interno di dinamiche relazionali e colpi di scena, che svelano i molteplici volti dell’umanità: il pregiudizio verso il diverso e l’autoinganno di chi considera sé stessa una persona onesta; la forza di chi persevera nella sua missione e la mancanza di coraggio di chi soffrirà per tutta la vita per l’errore commesso, senza mai dichiararlo apertamente. E poi c’è chi asseconda gli eventi senza piegarsi a essi: tutto, in fondo, segue un movimento circolare dove ogni fine è un nuovo e intrigante inizio. “La ciocca ribelle” è un romanzo di formazione. Ogni personaggio è protagonista della propria trasformazione