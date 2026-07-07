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San Cataldo. Al via i lavori per eliminare infiltrazioni all’interno del Palazzetto dello sport “Peppe Maira”

Redazione 1

San Cataldo. Al via i lavori per eliminare infiltrazioni all’interno del Palazzetto dello sport “Peppe Maira”

Mar, 07/07/2026 - 22:00

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SAN CATALDO. Sono stati consegnati dall’amministrazione comunale i lavori per eliminare infiltrazioni all’interno del palazzetto dello sport “Peppe Maira”.

L’importo dei lavori, come annunciato dal sindaco Gioacchino Comparato, ammonta a 40 mila euro e consentirà di eliminare tutte quelle infiltrazioni che , negli anni, hanno reso la struttura sportiva precaria.

La conclusione dei lavori è prevista nel settembre 2026. <Questo – ha commentato il sindaco – è un altro intervento da donare alla Città dopo quelli al Cinema e allo stadio comunale; certamente si tratta di un intervento importante destinato a restituirci un palazzetto dello sport più funzionale e meno sottoposto ad infiltrazioni che, negli anni, ne hanno limitato la propria funzione.

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