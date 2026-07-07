Promozione. Riconferma importante per Serradifalco Calcio: Vittorio Caronia sarà il regista del centrocampo anche la prossima stagione

Un’importante riconferma in casa Serradifalco. E’ quella di Vittorio Caronia, centrocampista di grande talento che, anche per la prossima stagione, vestirà il biancoazzurro. Caronia, nel corso della sscorsa stagione, ha dimostrato tutto il suo valore e la sua importanza nello scacchiere di Mister Di Matteo.

Il Serradifalco Calcio è felice di annunciarne la riconferma. Centrale di grande qualità, Vittorio abbina forza, personalità e una straordinaria visione di gioco, caratteristiche che gli permettono di impostare l’azione con lucidità e precisione.

Il suo tocco di palla, elegante e sempre pulito, è una delle sue qualità più apprezzate, capace di trasformare una semplice giocata nell’inizio di un’azione pericolosa. Un centrocampista moderno, affidabile e sempre al servizio della squadra. Con il suo impegno, la sua professionalità e il suo spirito di sacrificio, Vittorio è diventato un punto di riferimento per il gruppo e una pedina importante del progetto biancoazzurro.