Prima Categoria. L’Accademia Mazzarinese si rinforza ancora: riconfermati Cammilleri e Villamayor, preso Pirrera

In vista del prossimo campionato di Prima Categoria, prosegue la campagna di rafforzamento dell’Accademia Mazzarinese tra riconferme e nuovi arrivi. Dopo gli annunci ufficiali di Lauria, Battimili, Cannizzaro ee Vincenzo Vedda, nelle ultime ore si sono aggiunti altri importanti colpi di mercato, tre per la precisione.

Il primo è legato alla riconferma di Simone Cammilleri (nella foto), una certezza davanti alla porta e una presenza preziosa per la squadra. Lo scorso anno è stato micidiale sotto porta, ma sempre pronto a mettersi a disposizione del gruppo: un attaccante generoso, concreto e pienamente dentro lo spirito della famiglia Accademia Mazzarinese.

Altra riconferma importante è quella di Kevin Villamayor, un autentico muro, un riferimento. Presenza, cattiveria agonistica e tanta affidabilità: un pilastro vero, dentro e fuori dal campo.

Kevin Villamayor

Infine l’Accademia Mazzarinese s’è anche assicurata un portiere di grande esperienza come Mario Pirrera, portiere di spessore e profilo affidabile, forte di anni importanti in Eccellenza con le maglie del Canicattì e del Campofranco. Un innesto destinato a portare qualità, esperienza e personalità al servizio della squadra.