Ponte Stretto, MIT: prosegue positivamente dialogo con UE su direttiva appalti e habitat

Questa mattina Matteo Salvini ha riunito al MIT i vertici di Stretto di MESSINA SpA per fare un punto sul dossier Ponte sullo Stretto. Dall’incontro è emerso che le interlocuzioni tra il governo italiano e l’Unione Europea proseguono positivamente sia per quanto riguarda la Direttiva Habitat che per la Direttive Contratti Pubblici relativamente al rispetto del noto limite del 50% del valore del contratto. E’ stato esaminato anche l’esito del dialogo avviato da oltre un anno su entrambi i dossier, rispetto ai quali non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di avvio di una procedura di infrazione. Infine si è ribadito come gli uffici del MIT, insieme al MASE, siano al lavoro per fornire alla Commissione i dati integrativi richiesti in materia ambientale, tenuto anche conto che il progetto del ponte sullo Stretto di MESSINA nel 2025 ha completato positivamente la procedura Valutazione di Impatto Ambientale (