Case di riposo, Tanasi(Codacons): “Serve un piano straordinario di controlli in tutta la Sicilia”

Il Codacons chiede alla Regione Siciliana di rafforzare il sistema dei controlli sulle case di riposo, sulle RSA e su tutte le strutture residenziali che ospitano anziani e persone non autosufficienti, promuovendo un’azione coordinata tra tutti gli enti e le autorità competenti, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, al fine di garantire il pieno rispetto degli standard assistenziali, igienico-sanitari, organizzativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.L’associazione ritiene necessario intensificare le attività di vigilanza attraverso verifiche periodiche, anche senza preavviso nei casi e con le modalità consentite dalla legge, per accertare la qualità dell’assistenza, l’adeguatezza del personale, il rispetto dei requisiti previsti e la piena tutela della dignità e dei diritti degli ospiti.”Affidare un padre, una madre o un nonno a una struttura assistenziale è una scelta che richiede fiducia — afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons — Nessuna famiglia deve vivere con il timore che le persone più fragili possano ricevere un’assistenza non adeguata. Per questo chiediamo controlli costanti, rigorosi ed efficaci, capaci di prevenire eventuali criticità e di garantire il pieno rispetto della dignità, della salute e dei diritti degli anziani.”Il Codacons auspica la massima collaborazione tra autorità sanitarie, amministrazioni competenti e Forze di polizia, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni, affinché ogni eventuale irregolarità sia tempestivamente accertata e siano adottati tutti i provvedimenti previsti dall’ordinamento a tutela degli ospiti.”Proteggere gli anziani – prosegue Tanasi- significa proteggere la dignità di tutti noi. Rafforzare i controlli non vuol dire diffidare delle strutture che operano con professionalità e dedizione, ma valorizzarne il lavoro e impedire che eventuali comportamenti irresponsabili possano mettere a rischio persone che meritano rispetto, cure e attenzione. È un impegno che deve coinvolgere tutte le istituzioni”. -” conclude Tanasi.