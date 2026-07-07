Porto Empedocle, un corner multimediale racconta la Vigàta di Camilleri: il 9 giugno l’inaugurazione

Porto Empedocle (Vigàta) – Si inaugura il corner multimediale della “Strada degli Scrittori” per i viaggiatori che si muovono alla scoperta della vera Vigàta letteraria di Andrea Camilleri. Appuntamento per giovedì 9 luglio ore 17,00 all’interno del Terminal della Stazione marittima di Porto Empedocle. Come è accaduto in altre tappe o “piazze” tutt’intorno ad Agrigento, come Racalmuto o Palma di Montechiaro, l’installazione è rivolta ai viaggiatori che in dieci minuti possono scoprire “la vera Vigata” di cui parla Camilleri e le altre suggestioni letterarie come la Regalpetra di Sciascia o la Donnafugata di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Il corner è destinato a rimanere a Vigata/Porto Empedocle nel tempo, come simbolo di un’esperienza lungo le articolazioni della “Strada” con i suoi riferimenti letterari che, attraverso gli scrittori e i loro luoghi, indicano storia, bellezza, riscatto, gastronomia. Inaugurano il corner multimediale la presidente dell’Autorità Portuale Annalisa Tardino e il direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro. Presenti le autorità del territorio.