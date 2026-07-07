Pd, Stefano Graziano domani alle 11 ospite dell’Adnkronos

(Adnkronos) – Il deputato del Pd Stefano Graziano, domani, 8 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'Adn Talks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.

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