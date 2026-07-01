Nissa, continuità nei rapporti istituzionali: Davide Volpe riconfermato nel ruolo di referente

La Nissa prosegue nel segno della continuità e consolida uno dei tasselli del proprio progetto di crescita. La società biancoscudata ha infatti ufficializzato la riconferma di Davide Volpe nel ruolo di referente per i rapporti tra il club e le istituzioni, confermando la volontà di proseguire un percorso fondato su programmazione, competenza e collaborazione con il territorio.

La scelta rappresenta un’ulteriore testimonianza della fiducia riposta in Volpe, che nel corso della passata stagione ha svolto un ruolo strategico nel rafforzare il dialogo tra la società e le istituzioni, contribuendo a creare relazioni improntate alla condivisione, alla collaborazione e alla valorizzazione del territorio.



Per la Nissa, il rapporto con gli enti istituzionali continua a rappresentare un pilastro fondamentale del proprio progetto di sviluppo. La società ritiene infatti che una sinergia stabile e costruttiva con le istituzioni sia un elemento imprescindibile per accompagnare la crescita del club, rafforzarne il radicamento nella comunità e sostenere gli obiettivi sportivi e organizzativi.

Davide Volpe porta con sé un’importante esperienza professionale. Agente immobiliare da oltre trent’anni, dal 2021 ricopre anche l’incarico di segretario regionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, un percorso che gli ha consentito di consolidare competenze nelle relazioni istituzionali e nel dialogo con il mondo delle imprese e delle amministrazioni.



Con questa riconferma, la società biancoscudata ribadisce la volontà di continuare a investire su figure che condividono pienamente i valori del club, puntando su affidabilità, senso di appartenenza e capacità di costruire rapporti solidi con il territorio. A Davide Volpe la Nissa rivolge i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire insieme un cammino ricco di soddisfazioni dentro e fuori dal campo.