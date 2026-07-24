Nba, LeBron James firma con Philadelphia: “E’ l’ultimo viaggio”

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LeBron James ai Philadelphia 76ers. La superstar Nba, 41 anni, firma un contratto biennale con i Sixers dopo l'addio ai Los Angeles Lakers. Secondo il network Espn, James sigla un accordo biennale da 8 milioni di dollari, una cifra bassissima per gli standard della lega. James avrebbe potuto guadagnare molto di più praticamente ovunque. La sua decisione, come ha affermato nelle scorse settimane, non è stata dettata da considerazioni economiche ma da valutazioni tecniche: continua a giocare per puntare al titolo. Lo scorso anno i Sixers hanno chiuso la regular season con un record i 45-37 e nei playoff sono stati eliminati dai New York Knicks, che si sono importi per 4-0 nel secondo turno della Eastern Conference. Philadelphia non vince il titolo dal 1983. "Sono stato sincero durante l'ultima conferenza stampa quando ho detto che dovevo guardarmi dentro e decidere se amavo ancora questo sport. Lo amo ancora davvero e ho ancora molto da dare", afferma James sui social. Il 41enne si appresta a indossare la quarta maglia della sua carriera Nba – dopo Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers – per andare a caccia del quinto titolo. "Questa è la mia ultima decisione. Non gioco per i soldi. Non gioco per la famiglia. Per cosa sto giocando davvero a questo punto?", prosegue sui social, preparandosi alla 24esima annata tra i pro. "Voglio ancora fare sacrifici. Voglio ancora lavorare. Voglio ancora impegnarmi al massimo. Voglio ancora competere, vincere e avere la possibilità di provare l'emozione di vincere un altro campionato. Credo di poter contribuire a rendere i Philadelphia 76ers una squadra da titolo e sono felice di entusiasmare una nuova tifoseria e iniziare questo incredibile viaggio un'ultima volta".

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