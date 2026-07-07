Mondiali, insulti razzisti a IShowSpeed: Fifa apre un’indagine

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Insulti razzisti verso IShowSpeed. Il celebre youtuber americano, che vanta quasi 60 milioni di iscritti tra YouTube e TikTok, sta seguendo i Mondiali 2026 live sui propri canali, filmandosi nelle sue ormai note reactions. Speed, il cui vero nome è Darren Jason Watkins Jr, secondo quanto mostrato da un video diventato virale sui social, sarebbe stato aggredito verbalmente da un tifoso argentino durante la sfida tra l'Albiceleste e Capo Verde, valida per i sedicesimi di finale del torneo. La Fifa ha comunicato di aver aperto un'indagine dopo essere venuta a conoscenza dei fatti: "La Coppa del Mondo Fifa è una celebrazione di unità, diversità e rispetto", ha dichiarato il massimo organismo di governo del calcio mondiale in un comunicato, "riunisce persone, culture e comunità provenienti da tutto il mondo e chiunque agisca in modo da minare questi valori non è il benvenuto nel nostro gioco".

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