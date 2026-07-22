Incendi, oltre 1000 interventi dei vigili del fuoco in Sicilia dal 18 luglio

Prosegue l’impegno dei vigili del fuoco in Sicilia, interessato da numerosi incendi boschivi e di vegetazione. Dal 18 luglio sono stati effettuati oltre 1.000 interventi in tutta la regione. Per fronteggiare l’emergenza, tutti i Comandi dei vigili del fuoco dell’Isola lavorano con il raddoppio dei turni di servizio. Nel catanese, dalle ore 11 sono in corso le operazioni di spegnimento nel comune di Ragalna, dove un incendio di vegetazione minaccia alcune abitazioni in vicolo Leonardi, dove a scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione di alcuni casi.

In provincia di Palermo quattro squadre dei vigili del fuoco sono impegnate a Monreale per un incendio che ha coinvolto alcune abitazioni, senza provocare feriti. Un altro incendio di sterpaglie ha interessato l’area dello svincolo autostradale della E90 di Altavilla, in direzione Palermo, e quello di Termini Imerese, in direzione Catania. Ad Agrigento è in corso un incendio di interfaccia che ha reso necessaria l’evacuazione di circa 100 persone dalle abitazioni e da una clinica, con il trasferimento di 22 pazienti. Sul posto lavorano sei squadre, tre delle quali giunte in rinforzo dal Comando di Trapani, che sono impegnate nella protezione della struttura sanitaria e in un impianto di stoccaggio dell’ossigeno, oltre che nella salvaguardia delle abitazioni minacciate dalle fiamme. EFS CRO 22 LUG 2026