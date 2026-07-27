Incendi, il livello di allerta rimane alto nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Quella di ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa sul fronte incendi nel palermitano: i due episodi più significativi riguardano la zona industriale di Termini Imerese e l’area di Torretta. Nel primo caso le fiamme sono divampate poco prima delle 11 e solo dopo alcune ore sono state circoscritte: colpiti in particolare tre capannoni, dai quali si è alzata una grossa nube di fumo nero. L’incendio si è sviluppato nei pressi dell’autostrada A19, con il traffico rallentato in direzione Catania: in un primo momento il forte vento aveva impedito i lanci d’acqua ad opera dell’elicottero del Corpo forestale regionale, dopodiché sono intervenute 17 squadre dei vigili del fuoco e, su richiesta della Regione, due Canadair del Centro operativo aereo unificato del dipartimento nazionale della Protezione civile.

Altrettanto delicata la situazione che ha interessato le montagne situate sopra Torretta, con le fiamme che per diverse ore hanno minacciato il centro abitato: l’incendio è divampato nel primo pomeriggio e solo dopo alcune ore è stato contenuto, ma la paura nel Comune è stata significativa al punto che sono stati interrotti i festeggiamenti in onore di San Calogero e la processione prevista in serata è stata annullata; non si registrano danni a persone o cose, ma alcuni residenti hanno comunque lasciato le proprie abitazioni in via precauzionale.

Altri focolai hanno interessato i territori di Cerda e Monreale (nei pressi di Casaboli, già colpito da un grosso incendio nei giorni scorsi): in entrambi casi sono intervenuti gli elicotteri del Corpo forestale regionale per spegnere le fiamme, ma le aree sono state contrassegnate per diverse ore da una colonna di fumo. Per la giornata di oggi rimane un livello di alta pericolosità: la Protezione civile regionale ha infatti diramato un avviso di allerta nelle province di Palermo ed Enna e di preallerta in tutte le altre.

– Foto di repertorio sat/Italpress –

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