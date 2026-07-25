Il Real Gela annuncia l’arrivo del centrocampista “tuttofare” Federico Rechichi

Colpo di mercato per l’ASD Real Gela che ha annunciato l’arrivo di Federico Rechichi, centrocampista classe 2005. Si tratta di un centrocampista moderno, capace di abbinare qualità e quantità, con un innato senso del gol, ma allo stesso tempo è instancabile nel recupero dei palloni, mettendo sempre intensità e determinazione al servizio della squadra.

Nonostante la giovane età, vanta già un percorso importante, avendo militato in Serie D con il Licata e indossato le maglie di Avola, Gela Calcio e Atletico Catania in Eccellenza. Nella scorsa stagione è stato protagonista di un campionato di altissimo livello in Promozione con Santa Croce e Pro Ragusa, confermando tutto il suo valore.

Il suo arrivo rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Real Gela. La società sta costruendo una squadra competitiva, determinata a essere protagonista e a lottare fino alla fine per il vertice della classifica. In precedenza, la società gelese ha chiuso con Costarelli, Bentivegna e Riggio.