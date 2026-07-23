Famiglia nel bosco, Pillon: “Da genitori confermato con i fatti ogni impegno, sono positivo”

(Adnkronos) – "Per ora non ci sono novità, stiamo aspettando". Così all'Adnkronos l'avvocato Simone Pillon, legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, genitori della cosiddetta 'famiglia nel bosco' di Palmoli, sulla decisione finale del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila sul ricongiungimento con i tre figli minori, collocati in una casa famiglia di Vasto dal novembre del 2025. "Io sono sempre positivo ma ci vorrà un po' di tempo – ha affermato Pillon – ci sarà un'ordinanza molto articolata quindi non credo che la decisione arriverà ad horas". "Solitamente le camere di consiglio all'Aquila si sono tenute il giovedì, quindi può essere che il Tribunale stia decidendo in queste ore. Credo sarà un'ordinanza articolata vista la mole delle prove e degli elementi nuovi da esaminare, e non posso fare previsioni sui tempi o sui risultati. Ho fatto quello che dovevo sul piano professionale, offrendo a chi dovrà decidere elementi di grande rilievo, e i genitori da parte loro hanno confermato con i fatti ogni impegno. Sono ottimista per natura. Spero che questa famiglia possa ricongiungersi al più presto", ha poi spiegato.

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