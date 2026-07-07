Eruzione dell’Etna, l’aeroporto di Palermo ha gestito circa 100 voli dirottati da Catania e la riprogrammazione di altri 100

PALERMO (ITALPRESS) – “L’emergenza determinata dall’attività eruttiva dell’Etna ha rappresentato una prova complessa per l’intero sistema aeroportuale siciliano. Grazie alla straordinaria professionalità delle donne e degli uomini della comunità aeroportuale di Palermo, siamo riusciti a garantire continuità operativa, sicurezza e assistenza ai passeggeri, gestendo una situazione eccezionale senza significative ripercussioni sull’operatività dello scalo”. Lo dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, al termine dell’emergenza che ha interessato l’aeroporto di Catania.

Tra il 5 e il 7 luglio, l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino ha gestito, oltre al proprio operativo ordinario di circa 240 movimenti giornalieri, circa 100 voli dirottati da Catania e la riprogrammazione di altri 100 voli in partenza da Palermo, assicurando la piena funzionalità dello scalo e la migliore assistenza possibile ai passeggeri in una situazione di estrema complessità.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento anche a nome del consiglio di amministrazione – continua Battisti – al personale Gesap e agli operatori della comunità aeroportuale che, con competenza, spirito di servizio e grande senso di responsabilità, hanno affrontato questa fase straordinaria. Un ringraziamento particolare va anche a Enac, Enav, alle forze di sicurezza, agli handler, al personale del Terminal e dell’unità Apron, che hanno operato in piena sinergia dimostrando l’efficacia del modello organizzativo del nostro aeroporto. Fondamentale – aggiunge Battisti – è stata anche la collaborazione con la Protezione civile della Regione Siciliana, guidata dal dirigente generale Salvatore Cocina, che ha assicurato un supporto prezioso ai passeggeri predisponendo aree di riparo con gazebo e distribuendo acqua insieme ai colleghi di Gesap. Un esempio concreto di come il coordinamento tra istituzioni e operatori possa fare la differenza nella gestione delle emergenze”.

Determinante anche il contributo di Trenitalia che, su impulso del governo Regionale, ha attivato due treni straordinari per agevolare il trasferimento dei passeggeri verso Messina e Catania, rafforzando l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto. “Questa esperienza conferma che il sistema aeroportuale siciliano, quando tutte le componenti lavorano in piena collaborazione, è in grado di affrontare con efficacia anche situazioni di eccezionale complessità – conclude l’ad di Gesap – garantendo sicurezza, continuità del servizio e massima attenzione ai cittadini e ai viaggiatori”.

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al personale della Gesap e a tutta la comunità aeroportuale di Palermo che, in questi giorni, ha affrontato con grande professionalità, competenza e spirito di servizio una situazione difficile – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – Lo sforzo compiuto per garantire l’operatività dello scalo, accogliendo i voli dirottati da Catania e assicurando assistenza ai passeggeri, dimostra la capacità del nostro aeroporto di rispondere con efficacia anche alle emergenze più complesse. Questo risultato – ha concluso il sindaco – è stato possibile grazie alla collaborazione tra tutte le istituzioni e gli operatori coinvolti, confermando quanto sia fondamentale fare sistema nei momenti di maggiore difficoltà. Palermo ha saputo dare un contributo concreto all’intera Sicilia, offrendo un servizio essenziale a migliaia di viaggiatori”.

– Foto Ipa Agency –

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