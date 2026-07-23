Eccellenza. Primo acquisto per il Niscemi: preso l’attaccante Ebanilson Viegas dall’Atletico Catania

Primo acquisto per il Niscemi Calcio per la stagione 2026/2027. Si tratta di Ebanilson Viegas. Attaccante parecchio interessante, è stato protagonista di un’annata maiuscola con l’Atletico Catania segnando 8 gol con 12 assist. Per altro, proprio il neo attaccante gialloverde è stato, nel campionato scorso, tra i protagonisti nelle fila dell’Atletico Catania mettendo in mostra qualità tecniche, velocità e grande incisività negli ultimi metri.

Aldo Aiello

Con esperienze importanti alle spalle con Atletico Catania e Modica Calcio, Viegas rappresenta un innesto di assoluto valore e uno dei profili più importanti di questo mercato, pronto a mettere il suo talento al servizio di mister Nicolò Terranova e dei colori gialloverdi. Inoltre il Niscemi ha annunciato l’arrivo di Aldo Aiello quale nuovo preparatore dei portieri. Professionista di grande esperienza con un percorso costruito tra piazze importanti del calcio siciliano e un curriculum impreziosito da numerose promozioni conquistate sul campo. Da Paternò a Giarre, da Taormina ad Adrano, passando per Leonzio, Troina, Nissa, Gela e tante altre realtà, Aiello porta con sé competenza, mentalità vincente e una filosofia chiara: allenare un portiere significa costruire il primo baluardo di una squadra.

Giuseppe Ferruccio

Infine, la società ha anche annunciato il nuovo preparatore atletico nella persona di Giuseppe Ferruccio. Professionista con comprovata esperienza in Serie D con l’Enna, Canicattì, Adrano, Paternò, Biancavilla, in Eccellenza con l’Acireale, Leonzio, Sancataldese, e in SerieA di calcio a 5 con la Meta Catania, Ferruccio porta con sé competenza, metodo e una cultura del lavoro che rappresentano un valore aggiunto per il progetto tecnico gialloverde. (Foto ASd Niscemi Football Club)