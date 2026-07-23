Eccellenza. Due giovani riconferme per la Sancataldese: Viscuso e Germano saranno ancora nel progetto verdeamaranto

La nuova Sancataldese che per la prossima stagione militerà nel campionato di Eccellenza, punta decisamente sui giovani. E siccome nelle sue fila ce ne sono diversi e tutti interessanti e con esperienze importanti nel campionato di serie D, ecco che la società verdeamaranto se li è voluti tenere cari.

A cominciare da Mario Germano. Centrocampista classe 2007, prezioso talento del vivaio verdeamaranto, Mario ha rappresentato una delle note più liete dell’ultimo biennio in casa Sancataldese. In queste due stagioni ha dimostrato una crescita costante, garantendo qualità, personalità e un forte attaccamento ai nostri colori.

Mario Germano

Con lui riconfermato anche Giorgio Viscuso (nella foto), esterno classe 2007 e altro grande orgoglio del vivaio verdeamaranto. Giorgio sta continuando la sua avventura in prima squadra con personalità, carattere e attaccamento alla maglia e ai colori verdeamaranto. Negli ultimi due anni si è ritagliato uno spazio da vero protagonista nel massimo campionato dilettantistico, collezionando più di 30 presenze in Serie D arricchite da 2 reti. Un giovane di prospettiva e già di grande valore per lo scacchiere verdeamaranto.

Due colpi, quelli messi a segno in termini di riconferma da una Sancataldese che intende puntare sulle sue stesse radici calcistiche e sportive per costruire un progetto nel quale identità, spirito di appartenenza e passione costituiscono altrettanti valori aggiunti di un progetto fatto per puntare ad un ruolo significativo nel prossimo campionato di Eccellenza.