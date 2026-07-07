Eccellenza. Davide Boncore è il nuovo allenatore della Sancataldese

La Sancataldese Calcio è lieta di annunciare che Davide Boncore sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra per il campionato di Eccellenza 2026/2027.L’annuncio è stato possibile, grazie al lavoro del Responsabile dell’Area Tecnica Lirio Torregrossa e del Direttore Sportivo Peppe Cammarata, che hanno scelto di affidare la guida tecnica della squadra a un allenatore di grande esperienza e comprovata competenza.

Palermitano, classe 1976, Boncore vanta un importante percorso tra Serie D ed Eccellenza siciliana. Nel corso della sua carriera ha allenato Troina, Licata, Rotonda, Nissa, Paternò, Unitas Sciacca, Castrovillari, Lascari Cefalù e, nella scorsa stagione, il San Giorgio Piana, con il quale ha conquistato l’accesso ai playoff, confermando ancora una volta le sue qualità e la profonda conoscenza della categoria.

La società è certa che mister Boncore saprà trasmettere entusiasmo, professionalità e mentalità vincente, valori fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione.A mister Davide Boncore il più caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro.