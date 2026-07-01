Cassibba al via della Giarre Milo

Reduce dal positivo sesto posto conquistato alla Coppa Paolino Teodori, Samuele Cassibba torna immediatamente al volante della Nova Proto V8 3000 in occasione della 27^ Cronoscalata Giarre-Montesalice-Milo – Memorial Isidoro Di Grazia, storica competizione organizzata dall’Automobile Club Acireale e dalla Scuderia Giarre Corse, valida come sesto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, oltre che per il Campionato Siciliano, il Trofeo Etna ed il Trofeo Santa Venerina.

Per il pilota comisano sarà un appuntamento particolarmente utile per proseguire il lavoro sulla Nova Proto V8 3000, lungo un tracciato di 6,4 chilometri, con 473 metri di dislivello e una pendenza media del 7,39%, che alterna tratti veloci a sezioni più tecniche e guidate. Una cronoscalata capace di esaltare precisione e qualità di guida, offrendo a Cassibba l’opportunità di accumulare chilometri importanti sulla biposto francese e consolidare sempre di più il feeling con la vettura.

“Arriviamo a Giarre con sensazioni decisamente positive dopo il weekend di Ascoli, dove siamo riusciti a ritrovare il ritmo che cercavamo. Adesso vogliamo dare continuità a quel lavoro, cercando di confermare i progressi mostrati nelle ultime gare. Correre in Sicilia ha sempre un sapore speciale e farlo davanti al nostro pubblico rappresenta uno stimolo ulteriore per dare il massimo.” – ha dichiarato Cassibba.

Il programma è molto intenso tra Supersalita e Campionato Italiano Velocità Montagna perché il pilota vuole concretizzare al massimo tutti gli sforzi suoi e del suo team per capitalizzare le energie impegnate insieme ai partner.

La 27^ Giarre-Montesalice-Milo entrerà nel vivo venerdì 3 luglio con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 4 luglio spazio alle due manche di prove ufficiali con partenza dalle 8.30, mentre domenica 5 luglio, alla stessa ora, si disputeranno le due salite di gara lungo lo spettacolare tracciato etneo. La cerimonia di premiazione si svolgerà in Piazza Belvedere a Milo al termine della gara, con la consegna dei premi prevista dopo l’arrivo di ciascun gruppo.

