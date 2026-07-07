Caltanissetta. Al Comune accolta una nuova dipendente: l’assistente sociale Cristina Chiara Sanzo

Il Comune di Caltanissetta ha accolto una nuova dipendente. Si tratta di Cristina Chiara Sanzo, funzionaria con profilo professionale di Assistente Sociale.

La nuova dipendente è stata assunta a seguito di una procedura per mobilità volontaria e svolgerà il suo servizio a tempo pieno e indeterminato.

Un augurio di benvenuto e di buon lavoro è arrivato dall’assessore al Personale Cristian Genovese per il quale il personale sempre più qualificato diventa valore aggiunto per l’ente comunale e per tutti i cittadini.