Calcio, tennis e motori: il palinsesto della nuova stagione di Sky (e Kimi Antonelli testimonial)

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Sarà Andrea Kimi Antonelli il nuovo volto di Sky. Il pilota italiano – protagonista di un avvio di carriera straordinario in Formula 1 con cinque Gran Premi consecutivi vinti – sarà il testimonial a partire da fine agosto della 'Casa dello Sport' al fianco di Alessandro Del Piero. È questa una delle principali novità della nuova stagione di Sky Sport, svelata nel corso della presentazione dei palinsesti oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano.

Ma il nuovo volto è solo il simbolo di una stagione che punta su calcio, tennis e motori: oltre 2.000 partite, più di 4.000 ore di diretta e 11 mesi di grande spettacolo. È questo quello che promette Sky con la nuova stagione, in diretta su Sky e in streaming su Now. Dalle amichevoli estive alle notti europee a partire da settembre, con la Uefa Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva), la Uefa Europa League e la Uefa Conference League in esclusiva, fino alla ripartenza dei principali campionati nazionali, con la Serie A Enilive (3 partite su 10 a giornata in co-esclusiva), la Serie C Sky Wifi e le migliori sfide in esclusiva di Premier League e Bundesliga. Attesa per il ritorno delle Coppe Europee nella Casa dello Sport di Sky. Il 12 agosto si parte con la Uefa Super Cup, che vedrà affrontarsi Psg e Aston Villa a Salisburgo, primo grande evento internazionale della stagione. Dall’8 settembre prenderà il via ufficialmente la UEFA Champions League, con la prima giornata e quattro squadre italiane protagoniste: Inter, Napoli, Roma e Como. Dal 16 settembre sarà poi il momento della Uefa Europa League, con Milan e Juventus, mentre dal 15 ottobre scatterà ufficialmente anche la Uefa Conference League, che vedrà l’Atalanta su Sky già a partire dallo spareggio. Alla luce della rilevanza e della distribuzione sulle tre giornate delle squadre italiane partecipanti, seguirà un lungo percorso dal martedì al giovedì per ogni ‘game day’, che abbraccerà tutto il racconto delle Coppe Europee. Federica Masolin condurrà gli studi pre e post dei match di prima serata del martedì, mercoledì e giovedì, fino alle porte della mezzanotte. Per alcuni big match durante la stagione, la squadra si trasferirà a bordocampo per studi speciali, ancora più dentro l’evento. Mario Giunta sarà alla guida del ‘Midnight Show’ di Sky Sport, un appuntamento fisso per tutte le notti di Champions: ‘After Party – La notte dei campioni’, un nuovo programma che punta a scoprire tutto quello che non si è ancora visto della serata di calcio, in particolare le grandi giocate dei campioni e delle squadre più attese. Ampio spazio al tennis, con Wimbledon in esclusiva fino al 2030 e una stagione che proseguirà con oltre 45 tornei, da luglio a novembre. Dagli Us Open (dal 30 agosto al 13 settembre), ultimo slam della stagione, alle Nitto Atp Finals di Torino, passando per tutti gli appuntamenti Atp e Wta. Luglio e settembre il palinsesto ospiterà i campionati europei di nuoto a Pairigi, atletica leggera a Birmingham, volley femminile e maschile. A completare l’offerta dedicata alla pallavolo tornerà in autunno anche la Cev Champions League per la stagione 2026/27. Spazio anche al basket, con il ritorno storico della nazionale italiana femminile alla Fiba Women’s Basketball World Cup 2026, in programma dal 4 al 13 settembre in Germania, a 32 anni dall’ultima partecipazione. Confermata anche la copertura del basket italiano ed europeo, dalla Supercoppa alla Serie A Lba (dal 27 settembre), fino a Eurolega, EuroCup e Nba. Proseguirà senza soste la stagione dei motori con Formula 1, MotoGp, Superbike, IndyCar, Wrc, Fia Wec e Gt World Challenge, mentre il rugby vedrà la Nazionale italiana impegnata nel Nations Championship. Il palinsesto sarà completato da atletica leggera, golf con The Open Championship e Dp World Tour, vela con SailGp e il percorso verso l'America's Cup Napoli 2027, oltre agli sport americani con Mlb e la corsa alle World Series. La nuova stagione di Sky Sport è arricchita con i principali campionati nazionali e internazionali. Dal 22 agosto torna in campo la Serie A Enilive, con 3 partite su 10 per ogni turno in co-esclusiva inclusi 4 scontri diretti tra le big: Juventus-Atalanta (5ª giornata), Milan-Inter (10ª giornata), Roma-Juventus (16ª giornata) e il ritorno di Inter-Milan (24ª giornata). Ad accompagnare ogni turno di campionato, gli studi pre e post-partita dedicati a tutti gli incontri, tra cui l’appuntamento della domenica sera a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa e i grandi talent di Sky Sport, dalle 20 con l’anteprima e dalle 22.45 con il tavolo più influente del calcio italiano. Confermati gli altri grandi studi: Sky Friday Night, condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano, la porta d’ingresso al weekend della Casa dello Sport; Saturday Night Football con Giorgia Cenni per l’anticipo del sabato di Sky Sport; il tardo pomeriggio della domenica è Sky Sunday Football con Leo Di Bello (in onda anche nella prima serata di domenica con Campo Aperto); in chiusura, il lunedì sera arriva Alessandro Bonan con Fayna e Gianluca Di Marzio con Seria A – L’Originale, lo spin-off di Calciomercato – L’Originale che concluderà il suo tour estivo in giro per l’Italia a fine agosto, e ripartirà per il mercato di gennaio nelle località invernali. Tutte e dieci le partite avranno un pre e post su Sky Sport 24, con i gol e le interviste, negli studi condotti da Sara Benci e Mario Giunta, e tutti i gol con Goleador, l’ora dei gol, al termine di ogni giornata. Spazio, inoltre, alla Serie C Sky Wifi (fino al 2028), al via anche questa dal 22 agosto, e ai grandi campionati europei, con le migliori sfide in esclusiva di Premier League (fino al 2028), in partenza dal 22 agosto, e Bundesliga (fino al 2029), con data d’inizio al 29 agosto. A completare l’offerta anche la Serie A Women's Cup, alla sua seconda edizione, con in campo le 12 squadre del campionato, la Coppa Italia Women e la Supecoppa Women.

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