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Bari in bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis

AdnKronos

Bari in bancarotta, indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis

Mar, 07/07/2026 - 08:58

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(Adnkronos) – Secondo quanto risulta all'Adnkronos, Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della Società Sportiva Bari. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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