Salute

Autobus finisce fuori strada, morto un passeggero e due feriti vicino Formia

AdnKronos

Autobus finisce fuori strada, morto un passeggero e due feriti vicino Formia

Mar, 07/07/2026 - 10:30

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(Adnkronos) – Una persona è morta e altre due sarebbero rimaste ferite, in maniera lieve, in un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus vicino a Formia, in provincia di Latina. Secondo una prima riscostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo è uscito di strada a Castellonorato Trivio. Le causa sono ancora in corso di accertamento, tra le ipotesi un malore dell'autista. La vittima e i feriti sono passeggeri dell'autobus.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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