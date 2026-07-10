All’Atletico Nissa il primo riconfermato per la nuova stagione è Mauro Gomez

Mauro Gomez vestirà ancora la maglia dell’Atletico Nissa. Si tratta della prima riconferma in seno alla società nissena. Leader dentro e fuori dal campo, Mauro rappresenta uno dei punti di riferimento del nostro spogliatoio. Con la sua esperienza, il suo carisma e il suo spirito di sacrificio è un esempio quotidiano per tutti: dai compagni più esperti ai più giovani.

La società ripone in lui una grande stima, non solo per le qualità tecniche, ma soprattutto per i valori umani che ha sempre dimostrato, incarnando perfettamente lo spirito dell’Atletico Nissa.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di diverse società del panorama calcistico siciliano, tra cui Barrese, Caterinese, Serradifalco, Atletico Caltanissetta, Città di Santa Caterina, Libertas Bompensiere, Spartacus, Nissa F.C., MasterPro Calcio e, nelle ultime stagioni, Atletico Nissa, mettendo sempre a disposizione della squadra esperienza, personalità e mentalità vincente.